Twitter, sul quartiere generale di San Francisco appare una X luminosa gigante

Nonostante il trolling di Stephen King sul cambio di nome di Twitter in X, ed i presunti problemi legali legati all’utilizzo del nome, Elon Musk continua per la sua via e dopo l’eliminazione dell’insegna con il logo di Twitter ha apportato delle modifiche anche al quartiere generale di Los Angeles.

Come si può vedere nel tweet presente in calce, pubblicato dallo stesso Musk, sul tetto del quartiere generale di San Francisco del social network è apparsa una gigante X luminosa, che si accende e spegne ad intervalli regolari. L’ex amministratore delegato, proprietario di X, ha mostrato con orgoglio il filmato, da più angolazioni.

Nelle ore successive Musk ha annunciato con un tweet pubblicato e condito da un grafico che il numero di utenti attivi mensilmente su X ha raggiunto il punto più alto nel 2023.

Nel frattempo, quest’oggi è arrivata la notizia che solo la metà di 100 milioni di utenti iscritti a Threads sono attivi. Dopo il boom iniziale riportato dalla piattaforma di Zuckerberg, infatti, iniziano ad arrivare i primi segni di cedimento e rallentamento. Bisognerà però vedere che tipo di riscontro avrà in Europa, qualora dovesse arrivare.