Twitter ora ti ricorderà di leggere gli articoli prima di condividerli

Dopo aver manifestato l’idea di voler lanciare i messaggi vocali da inviare nelle chat private su Twitter, lo staff del social di Jack Dorsey ha deciso di lanciare globalmente nelle prossime settimane una nuova feature che ricorderà agli utenti di leggere gli articoli prima di ricondividerli con un tweet sul loro profilo.

Per evitare la diffusione di notizie false o contenuti manipolati, soprattutto ora che negli Stati Uniti si sta avvicinando l’Election Day 2020, Twitter farà sì che prima di ritwittare un articolo l’utente si assicuri di averlo effettivamente letto nel dettaglio. Come ribadito anche tramite l’account ufficiale Twitter Support, “condividere un articolo stimola la conversazione, ma per promuovere discussioni informate testeremo una nuova notifica che vi chiederà di leggerlo prima di ritwittarlo”.

Attualmente non sono disponibili online video o informazioni aggiuntive riguardo questa funzionalità, se non uno screenshot come quello presente in copertina condiviso da Twitter Comms. Il funzionamento comunque sarà semplice: poco prima di ritwittare una notizia, inserita come link nel vostro tweet, il social dell’uccellino blu vi chiederà con un semplice alert se l’avete letto o meno. In una prima fase di test, stando a quanto riferito da Twitter stessa, la feature ha comportato circa il 40% in più di click per aprire le notizie, mentre il numero delle persone che le leggerebbero prima di condividerle è aumentato del 33%; in altri casi ancora, il prompt ha fatto decidere agli utenti di non ricondividere affatto l’articolo.

Tra le altre funzionalità in arrivo per migliorare l’esperienza d’uso e facilitare la comprensione dei tweet c’è la traduzione automatica di ogni post, attualmente in fase di test in Brasile.