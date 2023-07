Twitter rimuove il limite: tweet nuovamente visibili senza account, ma attenzione

Non è durato molto il limite di visibilità dei tweet, che consentiva solamente agli utenti registrati su Twitter di poter vedere i contenuti pubblicati sul social network dei cinguettii. Infatti, un po' a sorpresa e senza troppi annunci, alla fine la limitazione è già stata rimossa, anche se non del tutto.

Infatti, come fatto notare anche da TechCrunch ed Engadget nella giornata del 5 luglio 2023, Elon Musk e soci hanno per certi versi "ripristinato la situazione". In parole povere, adesso chiunque può vedere i tweet, ma non tutto è come prima. Potete vederlo anche voi provando a consultare, ad esempio, il profilo Twitter ufficiale di Musk.

Viene ancora richiesto il login per l'esperienza completa. Cosa possono vedere dunque ora le persone che non sono iscritte al social network dei cinguettii? È tutto un po' intricato al momento, dato che provando a consultare determinate pagine si notano indicazioni come "Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare", anche se poi il refresh della pagina non funziona, ma qualcosa si sta muovendo.

Potreste infatti voler provare a premere sul tweet integrato in calce alla notizia per comprendere a cosa si fa riferimento: partendo, ad esempio, da un embed, adesso è possibile esplorare una parte limitata dei contenuti. Si fa infatti riferimento al tweet coinvolto e a una sezione "Esplora", ma è poi provando ad accedere a ulteriori contenuti che si ottiene il succitato "messaggio di errore".

Insomma, ora Twitter non è più del tutto inaccessibile a chi non ha un account, ma non è nemmeno del tutto esplorabile da questa tipologia di utente. Al momento non è chiaro se verrà effettivamente effettuato un "ripristino totale" allo stato precedente o meno, ma quel che è certo è che non si tratta di un momento semplice per il social network dei cinguettii. Questo anche considerando che Meta ha ufficializzato Threads, social network alternativo che per ora non arriverà in Italia ma che si sta già facendo vedere all'estero.