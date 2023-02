Twitter, ripartono i licenziamenti: forza-lavoro ridotta del 73% con Elon Musk

Pochi giorni fa avevamo parlato della possibile ripresa dei licenziamenti dentro Twitter, che avrebbe dato inizio al quarto "round" di esuberi voluti dalla dirigenza di Elon Musk presso il social network. Oggi, le speculazioni degli ultimi giorni sembrano essere state confermate: Twitter ha ripreso a licenziare il personale via mail.

A riportarlo è il giornalista Alex Heath, di The Verge, che spiega di aver ricevuto conferma da delle fonti certe che i licenziamenti sono iniziati sabato 25 febbraio e stanno continuando proprio in queste stesse ore e, come già avvenuto in passato, stanno avvenendo in gran parte via mail. Quello di questi giorni è dunque il quarto round di licenziamenti di Twitter degli ultimi mesi, nonostante a novembre lo stesso Elon Musk ha messo fine agli esuberi con un discorso pronunciato davanti agli impiegati della sede di San Francisco dell'azienda.

Stando a quanto spiegato da Heath, questa tornata di tagli starebbe colpendo tutti i settori di operatività della compagnia, ma dovrebbe ridurre più drasticamente il numero degli attivi nelle aree ads, dedicata alle inserzioni e alle pubblicità, e infrastructure engineering, legata invece allo sviluppo e al mantenimento dello "struttura" di Twitter. È possibile che dietro a questa mossa vi sia la scelta di modificare l'algoritmo pubblicitario del social o, più semplicemente, la fuga di inserzionisti da Twitter degli ultimi mesi.

Stando ad altre testate, come Business Today, al momento sarebbero solo 50 gli impiegati licenziati nel quarto round di licenziamenti: non si tratterebbe di un numero troppo alto, dunque, ma c'è comunque da considerare che il grosso degli esuberi potrebbe avvenire nel corso delle prossime ore, magari all'inizio della prossima settimana.

Inoltre, dobbiamo ricordare che già ora la forza-lavoro di Twitter è ridotta all'osso: quando, lo scorso novembre, Elon Musk ha ottenuto il ruolo di CEO della compagnia, i lavoratori regolarmente assunti erano circa 7.500. Oggi, invece, la forza-lavoro totale dell'azienda oscilla attorno alle 2.000 persone: a conti fatti, solo il 27% degli impiegati di Twitter sono rimasti al proprio posto negli ultimi mesi.