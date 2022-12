Twitter rischia il ban in Europa: l'avvertimento dell'Unione Europea ad Elon Musk

Mentre è arrivato il chiarimento tra Elon Musk e Tim Cook per Twitter su App Store, l’applicazione potrebbe incappare in sanzioni come il ban nel Vecchio Continente. A lanciare l’indiscrezione è il Financial Times, che cita un alto funzionario dell’Unione Europea.

A quanto pare, dai vertici di Bruxelles sarebbe arrivato un avvertimento al nuovo CEO del social network, che è stato inviato a far rispettare le leggi sulla moderazione dei contenuti.

A recapitare l’avviso sarebbe stato il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, che parlando in videochiamata con Musk l’avrebbe esortato a rispettare la politica continentale sulla moderazione dei contenuti. Al sudafricano è anche stato chiesto di mettere da parte l’approccio “arbitrario” sul ripristino degli account bannati in precedenza, oltre che di accettare “un ampio controllo indipendente entro il 2023”.

Lo stesso Breton sul proprio account Twitter ha pubblicato un video della call tenuta con Musk mercoledì scorso, aggiungendo che “c’è ancora un enorme lavoro da fare”. Le parti avrebbero anche concordato che la Commissione Europea effettui uno “stress test” presso la sede di Twitter ad inizio 2023 in vista dell’audit.

Tra i regolamenti che Twitter è chiamato a rispetta figura il Digital Services Act entrato in vigore il 16 Novembre, che copre "il rilevamento, la segnalazione e la rimozione di contenuti illegali". Nel corso dell’incontro, Musk avrebbe promosso il DSA al punto che ne avrebbe chiesto l’applicazione a livello globale.