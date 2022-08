Twitter si scaglia contro Elon Musk: il suo tool per i bot direbbe che lo stesso Musk lo è

Dopo la questione relativa a un Elon Musk che avrebbe accusato Twitter di frode, la vicenda torna al centro dei riflettori per via di dure accuse mosse a partire dall'altra parte. Infatti, Twitter ha dichiarato che quanto affermato dal CEO di SpaceX è "contraddetto dall'evidenza e dal buon senso". Si fa ovviamente riferimento al numero di bot.

A tal proposito, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica, nel documento di 127 pagine emerso online, che rappresenta in parole povere la "risposta" di Twitter a quanto dichiarato da Elon Musk in merito alla causa, si legge che, per calcolare il numero di bot presenti sul popolare social network, il CEO di SpaceX avrebbe utilizzato un tool che un tempo definiva lo stesso account di Musk un probabile bot.

Sì, avete capito bene: Elon avrebbe sfruttato un sito Web disponibile pubblicamente, chiamato Botometer, per condurre le sue analisi. Secondo Twitter, all'inizio del 2022 questo portale indicava che il profilo del CEO di SpaceX era "in modo altamente probabile un bot" (il punteggio sarebbe stato di 4 su 5). Twitter ha dunque rincarato la dose, spiegando che Musk non avrebbe gli strumenti per effettuare stime accurate in merito.

"Il risultato è una distorsione che Musk spera possa comunque fare scalpore", ha continuato Twitter. Le affermazioni dell'azienda non si fermano però di certo qui: "Secondo Musk, lui, il miliardario fondatore di più società, consigliato da banchieri e avvocati di Wall Street, è stato ingannato da Twitter per firmare un accordo di fusione da 44 miliardi di dollari. [...]

Questa storia è poco plausibile e contraria ai fatti, esattamente come sembra. E si tratta proprio di questo - una storia immaginata nel tentativo di sfuggire a un accordo di fusione che Musk non trovava più attraente una volta che il mercato azionario - e insieme a quest'ultimo, la sua massiccia ricchezza personale - è diminuito di valore. [...] Musk ha firmato ed è obbligato a proseguire l'accordo di fusione".