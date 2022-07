Twitter fa sul serio contro Elon Musk: assunto un super pool di avvocati

Mentre Elon Musk risponde a Twitter con un meme, il social network di microblogging fa sul serio e si muove in maniera decisa sul fronte legale. Secondo quanto riferito da The Verge, la società americana si sarebbe affidata allo studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, talmente famoso e noto per avere una pagina Wikipedia.

Tra i suoi soci fondatori figura Martin Lipton, che secondo molti sarebbe l’ideatore della così detta “pillola avvelenata” per difendere gli azionisti ed in generale i suoi assistiti.

Come spiegato da Bloomberg, il fatto che Twitter si sia affidata ad uno studio legale così importante suggerisce che la società voglia davvero fare sul serio e sia intenzionata a portare a casa la diatriba legale contro il CEO di SpaceX e Tesla. Da parte del sudafricano però non sono arrivate dichiarazioni in merito e durante una breve apparizione alla Sun Valley Conference del weekend, si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda sulla questione.

Nel pool di avvocati messo su da Twitter figurano William Savitt, che in passato ha rappresentato aziende come Anthem e Sotheby’s alla corte del Delaware, e Leo Strine, ex cancelliere del Delaware Chancery Court con oltre 20 anni di esperienza come giudice dei tribunali statali, che è anche stato Presidente della Corte Suprema Statale.

Musk invece ha assunto Quinn Emanue dello studio Urquahart & Sullivan, che ha avuto un ruolo primario nella causa tra Samsung e Apple per i brevetti di iPhone.

Elon Musk ha annunciato il ritiro dall’affare Twitter nel weekend, ma la notizia era già nell’aria da tempo.