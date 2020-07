Twitter sfida gli utenti: volete il tasto modifica? Indossate la mascherina

Twitter, Facebook ed Instagram scendono in campo per proteggere gli utenti dal Coronavirus. I due social network di Mark Zuckerberg hanno infatti annunciato che presto nella home delle due app sarà mostrata una notifica che ricorderà agli iscritti di indossare la mascherina facciale.

Inizialmente questa novità riguarderà gli Stati Uniti, che sono alle prese con un aumento dei contagi in vari stati, che sono tornati di nuovo al lockdown per frenare l'accelerata di Covid-19. "Con l'aumento dei casi di Coronavirus negli Stati Uniti, metteremo un avviso in cima a Facebook ed Instagram per ricordare a tutti di indossare le mascherine. Saranno visualizzati anche ulteriori suggerimenti di prevenzione nel nostro Centro Informazioni sul Covid-19" si legge in una nota diffusa dalla compagnia di Menlo Park.

Diverso l'approccio di Twitter, che ha lanciato una vera e propria challenge agli utenti che da tempo chiedono a gran voce l'introduzione del pulsante per modificare i tweet. In un messaggio pubblicato qualche ora fa, che ha raccolto oltre 2 milioni di like e quasi 600mila retweet, il social network di microblogging ha affermato che "avrete il tasto modifica per i tweet quando tutti indosseranno la mascherina". Un modo "simpatico" per incentivare l'utilizzo di quello che ad oggi è uno dei metodi più efficaci per proteggersi dal Coronavirus.

Di recente Twitter è stata al centro di qualche polemica in Italia a seguito della chiusura degli account di Lulzsec ed Anonymous.