Twitter sfrattata dagli uffici di Seattle, il NYT: 'non sta pagando l'affitto'

Secondo quanto riferito dal New York Tmes, Twitter avrebbe ricevuto l’avviso di sfratto per i suoi uffici di Seattle, e starebbe chiedendo ai dipendenti di lavorare da casa per ridurre i costi nell’ambito della nuova strategia proposta dal neo CEO Elon Musk.

L’autorevole giornale spiega che Twitter “ha smesso di pagare l’affitto per la sua sede di Seattle, e per tale ragione è stata sfrattata”. Da parte della società non sono arrivate conferme ufficiali, ma il quotidiano cita persone ben informate sulla questione.

Anche il caporedattore di Platformer, Zoe Schiffer, nella giornata di ieri ha spiegato che Twitter starebbe chiudendo l’ufficio di Seattle ed avrebbe chiesto ai dipendenti di lavorare da casa: agli interessati sarebbe stata comunicata la decisione tramite una mail privata.

La sede di Seattle è stata una di quelle maggiormente impattate dai licenziamenti decisi da Twitter: da inizio 2022 sono stati sollevati dall’incarico circa 208 dipendenti. L’hub di Seattle era il secondo più importante dell’azienda al di fuori di quello di San Francisco, ma non è stato escluso dai tagli.

Lo stesso NYT riferisce che Musk avrebbe tagliato quasi il 75% della forza lavoro dell’azienda ed ora si starebbe soffermando sulla chiusura dei data center, oltre che sulla dismissione dei servizi poco usati dagli utenti Twitter.