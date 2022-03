Twitter sfugge alla censura in Russia (e non solo) con Tor Browser

Non è solo Anonymous ad aggirare la censura in Russia. Per consentire ai cittadini russi di informarsi liberamente su ciò che sta accadendo in Ucraina, anche Twitter ha deciso di agire sfuggendo all’intervento del Cremlino. Come? Rendendo disponibile la piattaforma social tramite rete Tor.Anonymous ad aggirare la censura in Russia

L’annuncio funge come un fulmine a ciel sereno da parte di Alec Muffett, security engineer dal 1988 intervenuto per conto di Twitter affinché il social dell’uccellino possa funzionare sul Tor Project con dominio .onion: “Questo è forse il tweet più importante e tanto atteso che abbia mai composto. A nome di @Twitter, sono lieto di annunciare il loro nuovo servizio onion @TorProject”, ha dichiarato.

Il suo intervento è stato necessario, come ha spiegato Muffett a Bleeping Computer, per distribuire il software su Tor. Utilizzando il browser dedicato, pensato per navigare nell’anonimato sul Web e accedere a domini particolari, i cittadini russi potranno pertanto aggirare la censura del governo e visitare siti normalmente bloccati nel loro paese. Esempi illustri nati proprio nel contesto della guerra russo-ucraina sono i siti di BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe, The New York Times e Facebook.

I principali media outlet e social occidentali utilizzati dai russi per informarsi con voci diverse da quelle del Cremlino sono quindi ufficialmente operativi tramite Tor in tutto il mondo: sarà il rimedio adatto e più accessibile al cittadino russo?

Ricordiamo che Twitter a fine febbraio ha bloccato pubblicità e sponsorizzazioni in Ucraina e Russia.