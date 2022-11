Twitter, il sistema di protezione del copyright non funziona: pubblicato un intero film!

C'è, inaspettatamente, anche un problema pirateria su Twitter. Il social network sembra essere sempre più nel caos e mentre Elon Musk ha riattivato l'account di Donald Trump, il sistema di protezione dei contenuti protetti da copyright è in tilt.

Come riportato da The Verge, alcuni utenti hanno approfittato di questa falla per pubblicare integralmente diversi film. Un iscritto ha colto l'opportunità per pubblicare The Fast and the Furious: Tokyo Drift con una serie di clip di due minuti in quasi 50 tweet.

Il thread è stato per quasi 24 ore online senza essere rimosso, e solo nelle scorse ore l'account che aveva effettuato l'upload è stato sospeso. In precedenza in situazioni come queste i contenuti venivano "buttati giù" nel giro di pochi minuti dal sistema di moderazione che riconosceva che le clip erano protette da copyright e le rimuoveva.

Secondo molti, il bug sarebbe legato alle dimissioni di massa dei dipendenti Twitter che non hanno accettato le nuove condizioni lavorative imposte dal nuovo amministratore delegato, il quale ha chiesto loro di lavorare in maniera più "hardcore" oltre che una serie di sacrifici.

Alcuni sviluppatori di Twitter hanno sostenuto che il social network potrebbe non sopravvivere per più di una settimana in quanto diversi team sono stati completamente azzerati.