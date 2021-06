Twitter, il social network bandito dalla Nigeria: l'annuncio... su Twitter!

Dopo il il ban inferto a Donald Trump, un nuovo scontro fra politica e social network è sfociato nel ban di Twitter in suolo nigeriano. L'aspetto sicuramente più curioso è stato l'annuncio, avvenuto proprio su Twitter.

Le motivazioni sono da ricercare nella rimozione da parte di Twitter di un post del presidente nigeriano Muhammadu Buhari, avvenuta mercoledì, e seguita da un blocco temporaneo dell'account del presidente per 12 ore.

L'attuale presidente ed ex generale nigeriano è stato sanzionato per via di presunte violazioni sulle politiche di Twitter, associando il tono e i contenuti ai post dell'ex presidente Trump. Di fatto si trattava di un'annuncio di rappresaglie da parte del Governo contro i secessionisti, accusati dei recenti attacchi incendiari contro alcune strutture governative.

Il successivo post dell'ufficio stampa del presidente recita che "Il Governo Federale ha sospeso, a tempo indeterminato, le operazioni del servizio di microblogging e social network Twitter in Nigeria".

Le reazioni della popolazione nigeriana sono state ovviamente miste. Virale nelle ultime ore il tweet "Grazie a Dio per le VPN", a indicare come questi servizi siano stati in grado di aiutare la popolazione nigeriana ad aggirare il divieto.

La risposta di Twitter non si è fatta attendere. L'azienda si è definita preoccupata per questa decisione, considerando a ragion veduta la libertà di accesso a internet come uno dei diritti fondamentali della società moderna e annunciando allo stesso tempo di essere già al lavoro per riuscire a ristabilire la comunicazione.