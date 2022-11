Twitter, sondaggio di Elon Musk sul ritorno di Donald Trump: 'vox populi, vox dei'

Non c’è solo il botta e risposta tra Elon Musk e Matteo Salvini tra gli argomenti politici del nuovo Twitter diretto dal vulcanico sudafricano. La scorsa notte infatti il numero uno di Tesla e SpaceX è tornato su un argomento tanto spinoso quanto importante: il possibile ripristino dell’account di Donald Trump.

Come noto, Donald Trump è stato bannato a vita da Twitter dopo l’assalto a Capitol Hill, ma il nuovo proprietario della piattaforma non ha mai fatto mistero delle sue intenzioni di ripristinare il profilo che l’ex numero uno della Casa Bianca utilizzava quotidianamente per attaccare avversari politici e rivolgersi ai cittadini.

Dal momento che una decisione definitiva ancora non è stata presa, Musk ha voluto agire in modo democratico e la scorsa notte ha dato il via sul suo profilo ufficiale Twitter ad un sondaggio in cui ha chiesto un parere agli utenti sul da farsi. Nel momento in cui stiamo scrivendo, hanno votato oltre 10 milioni di persone e sta prevalendo con una percentuale del 52,3% il si, contro il 47,7% del no. Musk poco dopo l’apertura di quello che sembra essere un vero e proprio referendum ha aggiunto “vox populi, vox dei”.

Da parte di Donald Trump, che ha da poco annunciato la sua terza candidatura alla Casa Bianca, non sono arrivati commenti in merito ma è indubbio che un eventuale ritorno su Twitter potrebbe aiutarlo in maniera importante durante la campagna elettorale.