Twitter, 'sorpresa' per Elon Musk: sede di San Fran riempita di insulti

Una notte lunghissima, quella di San Francisco, dove sulla facciata della sede di Twitter sono stati proiettati diversi insulti rivolti al nuovo timoniere della compagnia, l'eccentrico miliardario sudafricano Elon Musk.

L'ondata di licenziamenti dei dipendenti Twitter "ordinata" dal nuovo patron dell'azienda sarebbe la causa scatenante di questa plateale reazione. Molti ex-dipendenti, ricordiamo, si sarebbero licenziati dopo aver rifiutato di rimodulare la propria posizione in merito alle ore e alle condizioni di lavoro.

L'autore del gesto sarebbe Alan Marling, un "projection activist". Il video, ormai virale su tutti i social, mostra una lunga sequela di insulti rivolti proprio a Elon Musk, di cui "parassita supremo", "brufolo petulante" e "oligarca senza legge" sono solo tra i più edulcorati.

Una calda notte anche per Elon Musk, che ha da poco ripristinato alcuni account bannati da Twitter: apice di una crisi senza precedenti nella storia del social network dei cinguettii, che senza i suoi dipendenti rischierebbe seriamente di essere messo in ginocchio.

La scelta temporale di proiettare tali insulti nella notte del 18 novembre 2022 non è affatto casuale, poiché si trattava proprio della data di scadenza della richiesta di Musk nei confronti dei suoi dipendenti. Tra le richieste, la rinuncia al lavoro da remoto, un impegno maggiore in termini di sforzo e di ore in sede. Condizioni evidentemente inaccettabili per gli ormai ex dipendenti del colosso americano.