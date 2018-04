Twitter sospende l'account @Bitcoin. Si moltiplicano le teorie cospirative

Sono giorni di fibrillazione per il mercato dei Bitcoin. Nel corso dell'ultimo fine settimana, infatti, Twitter ha brevemente sospeso l'account @Bitcoin, gestito da un account anonimo e che sarebbe stato acquisito da un utente che ha affermato di essere turco e poi da un russo, primo di essere restituito al legittimo proprietario.

Un portavoce di Twitter, in evidente imbarazzo per la vicenda, incalzato da alcuni giornalisti ha affermato che "non facciamo commenti sui singoli account, quindi non abbiamo nulla da dire".

L'utente che si cela dietro il profilo @Bitcoin si è ovviamente detto contrariato per il comportamento di Twitter, ed ha bollato la sospensione come discutibile, seppur con termini più coloriti. "Mi piacerebbe sapere perchè il mio account è finito nelle mani di un'altra persona, e poi perchè quando mi è stato restituito, mi sono stati tolti 750.000 followers" ha aggiunto.

L'account Bitcoin infatti aveva oltre 821 mila followers al momento della sospensione, e la maggior parte di questi sono improvvisamente scomparsi, sebbene ora sembra stiano ricomparendo lentamente.

La misteriosa sospensione ha ovviamente alimentato le teorie cospirative nella community, in quanto l'account @Bitcoin fa da supporto a Bitcoin Cash, che è stato fondato da un gruppo di sviluppatori minatori ed altri membri della community che si sono separati nell'agosto del 2017, creando una nuova criptovaluta.

La relazione tra Bitcoin Cash e Bitcoin è sempre stata al centro di molte polemiche, ed alcuni sostenitori di Bcash sospettano che i loro nemici hanno provocato la sospensione dell'account segnalandolo ripetutamente per spam o molestie.

Un'altra teoria cospirativa sostiene che Twitter avrebbe sospeso l'account a causa del supporto da parte del CEO Jack Dorsey al Bitcoin, ed anche a causa dell'investimento di 2,5 milioni di Dollari in Lightning Labs.

Subito dopo la riattivazione, l'account ha chiesto spiegazioni all'amministratore delegato ed al team di supporto Twitter, ma ancora non sono arrivate risposte.