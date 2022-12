Twitter, tra la sospensione di Spaces e il social degli ex dipendenti

Il tornado Elon Musk e il relativo caos, che si sta intensificando sempre di più dopo il ban di Mastodon da Twitter, non sembrano proprio volerne sapere di smettere di finire al centro dell'attenzione. Infatti, si è ora arrivati alla sospensione di Spaces, mentre sta iniziando a farsi notare un social creato da ex dipendenti di Twitter.

Per comprendere le varie questioni, bisogna prima fare "un passo indietro". Le vicende che coinvolgono Musk spesso accadono infatti in tempi molto rapidi, tanto che potreste esservi persi i più recenti svolgimenti. Ebbene, nel giro di poche ore, oltre al succitato ban del social network Mastodon da Twitter (nel senso che i link a quest'ultimo vengono persino indicati come "potenzialmente dannosi"), sono arrivate anche sospensioni dei profili di vari giornalisti (accusati di aver riportato questioni relative a un account Twitter che tracciava i movimenti del jet di Musk).

Il CEO sostiene, in parole povere, che alcune persone avrebbero rivelato la sua posizione in tempo reale (si fa riferimento alla questione del figlio di Musk e al profilo che tracciava i movimenti del jet, per chi non avesse seguito la vicenda). L'imprenditore è dunque arrivato a chiedere all'utenza cosa ne pensa, ovviamente mediante un sondaggio Twitter. Questa volta, il 43% ha votato per sbloccare ora gli account dei reporter.

Musk ha quindi affermato in un tweet che le opzioni del sondaggio erano "troppe", rilanciando a quel punto un altro sondaggio Twitter con solamente due opzioni, che è ancora in corso al momento in cui scriviamo. Come ben potete immaginare, un buon numero di utenti non l'ha presa bene. Ad esempio, un utente ha accusato Musk di voler ripetere il sondaggio "fino a quando non apprezza il risultato". Nel caso vi stiate chiedendo cosa c'entra in tutto ciò Mastodon, a quanto pare l'account Twitter legato a questo social network ha pubblicato un link relativo al succitato profilo che vede coinvolti i movimenti del jet di Elon (anche quest'ultimo account in sé è stato sospeso).

Effettuato questo intricato "riassunto", una recente evoluzione del tutto, come riportato anche da The Verge, riguarda la sospensione della funzionalità audio Twitter Spaces. Infatti, in una "stanza" legata a quest'ultima, alcuni giornalisti sospesi dal social network dei cinguettii hanno provato a conversare col CEO. Musk sembra aver però terminato quasi subito la chat vocale e ora da parte sua c'è l'intenzione di implementare un "fix", probabilmente legato al fatto che le persone sospese dalla piattaforma non possano più entrare in "stanze" Spaces. La feature dovrebbe insomma tornare presto, ma la questione non è di certo passata inosservata.

Nel frattempo, sul Web è iniziato a circolare il nome Spill, che è di fatto un social network creato da ex dipendenti di Twitter. Alphonzo "Phonz" Terrell e DeVaris Brown sono infatti i nomi dietro al progetto: entrambi lavoravano per il social network dei cinguettii. Da notare che Spill viene descritto come "una piattaforma di conversazione in tempo reale" in cui tutti possono sentirsi a casa. Per adesso sono state avviate le registrazioni, mentre il lancio effettivo del social dovrebbe avvenire entro 6/8 settimane.

Pensate inoltre che in un altro articolo di TechCrunch Twitter viene definito come una potenziale "Cina dei social media", giusto per farvi comprendere meglio il quadro che si sta delineando. Insomma, ora più che mai è possibile affermare che il social network dei cinguettii è nel caos.