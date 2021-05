Twitter Spaces si avvicina al lancio globale: aperto a tutti gli utenti, ma c'è un twist

Twitter Spaces sta per essere lanciata a tutta l’utenza: dopo l’avvio della beta su Android durante il mese di marzo 2021, la piattaforma proposta da Jack Dorsey per competere con Clubhouse sta aprendo le porte a sempre più persone. Per ora, però, risulta esserci un requisito fondamentale da rispettare per accedervi.

I gestori stessi del social network ne hanno parlato nel dettaglio con un post sul loro blog ufficiale, dove è stato spiegato come la feature per le chat vocali verrà aperta a tutta l’utenza, ma solo se risulteranno avere 600 follower. Superata questa quota, ecco che Spaces risulterà accessibile per avviare conversazioni vocali in diretta con un certo pubblico, il quale potrà ascoltare la chat o farne parte attivamente esattamente come su Clubhouse.

Non mancano, inoltre, nuove funzionalità come i biglietti per entrare nelle conversazioni Spaces: molto banalmente, l’host potrà decidere di monetizzare la chat vocale chiedendo agli spettatori di unirsi a essa soltanto previo pagamento di una certa tariffa. O ancora, si parla della programmazione degli Spaces – esattamente come ha già fatto Telegram con le “Chat Vocali 2.0” -, di migliorie per i sottotitoli in tempo reale e altro ancora.

Twitter ha detto, al riguardo ciò che segue: “Hai sempre seguito le persone per i loro Tweet, ora Spaces ti consente di ascoltare le loro voci e parlare di ciò che sta accadendo ora e di ciò che è più importante per te, dal vivo. Dal twittare al parlare, dalla lettura all'ascolto, Spaces incoraggia e sblocca conversazioni reali e aperte su Twitter con l'autenticità e le sfumature, la profondità e la potenza che solo la voce umana può offrire”.

Gli sviluppatori del social hanno pensato, nell’ultimo periodo, anche a novità per quanto riguarda la diffusione di immagini e video di qualità, aggiungendo il supporto ai contenuti 4K per Android e iOS.