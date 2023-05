Twitter Spaces diventa tribuna politica: Ron DeSantis annuncerà la candidatura

Twitter Spaces si trasforma, per una serata, in tribuna politica. Il Governatore della Florida Ron DeSantis a quanto pare annuncerà la sua candidatura alle presidenziali americane del 2024 nel corso di una trasmissione su Spaces insieme ad Elon Musk e moderata da David Sacks.

Secondo quanto appreso da NBC News, sempre la stessa sera subito dopo la trasmissione DeSantis partirà con la campagna elettorale ed inizierà a visitare i primi stati dopo il Memorial Day.

La scelta di Spaces è sicuramente particolare, così come quella di tenere una trasmissione insieme al CEO della piattaforma Elon Musk, che tra poche settimane lascerà le redini di Twitter alla nuova CEO Linda Yaccarino nominata proprio di recente, ha suscitato non poche discussioni Oltremanica. Tuttavia, coloro che hanno seguito il numero uno di SpaceX e Tesla negli ultimi tempi ricorderanno sicuramente che lo scorso anno Musk aveva detto pubblicamente che avrebbe sostenuto il Governatore qualora questo si fosse candidato alla presidenza. Probabile anche che DeSantis voglia fare leva sull’enorme seguito che ha Elon Musk su Twitter.

Sulla strada di DeSantis però c’è uno sfidante non di poco conto: Donald Trump infatti già in precedenza ha confermato le intenzioni di tornare a sfidare Joe Biden nel 2024 per la Casa Bianca. Sul tycoon però pendono le vicende processuali che potrebbero frenare la sua scalata.