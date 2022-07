Twitter sprofonda in borsa: -7%, pesa il ritiro di Elon Musk e la battaglia legale

Il rifiuto di Elon Musk a Twitter sta avendo un effetto disastroso sulle azioni di Twitter. Ed a quanto pare la settimana che sta per iniziare sarà campale per il titolo del social network in borsa.

Le azioni di Twitter infatti hanno perso il 6,9% nelle negoziazioni precedenti all’apertura dei mercati azionari, e la sensazione è che l’andamento dei prossimi giorni sarà simile.

“Twitter non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali”, hanno scritto i rappresentanti legali di Musk Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. “Per quasi due mesi, il signor Musk ha cercato i dati e le informazioni necessarie per ‘fare una valutazione indipendente della prevalenza di account falsi o spam sulla piattaforma di Twitter’” continua il comunicato, che cita come ragione che ha portato al ritiro dell’offerta da 44 miliardi di Dollari la presenza di troppi account fake o bot, un aspetto su cui per altro lo stesso Musk si era già soffermato qualche settimana fa quando aveva chiesto delucidazioni ai dirigenti.

A preoccupare gli azionisti ci pensa anche quella che si preannuncia essere una battaglia legale lunga. Twitter ha assunto un super pool di avvocati per difendersi da Musk: secondo l’accordo preliminare firmato della parti, infatti, il sudafricano dovrebbe versare nelle casse de social network una penale in caso di rifiuto, ma evidentemente non ha alcuna intenzione di farlo e per questo entreranno in gioco gli avvocati.