Twitter, svolta storica: i dipendenti potranno lavorare da casa per sempre

Storica svolta per Twitter. Il social network di microblogging ha infatti comunicato ai propri dipendenti che anche al termine dell'emergenza sanitaria del Coronavirus potranno continuare a lavorare da casa in pianta stabile.

A comunicarlo l'amministratore delegato della società, Jack Ma, il quale nella mail inviata ai lavoratori di Twitter ha anche corrisposto un'indennità di mille Dollari per dotarsi di tutti gli strumenti necessari per lavorare in smart working. Il CEO, che ha donato il 28% del suo patrimonio per la lotta al Covid-19, ha osservato che "non si tratterà di un obbligo" e che "gli uffici resteranno aperti e chiunque potrà ritornarci non appena possibile".

Twitter, come tutti i colossi del web e le società che operano nelle nazioni interessate dal Coronavirus, nelle ultime settimane ha incentivato il lavoro da casa per ragioni di sicurezza. Dorsey è stato tra i primi ad affermare che la pandemia chiederà una revisione delle modalità di lavoro per tenere in sicurezza i dipendenti.

Google, Microsoft, Facebook ed Amazon non hanno ancora annunciato svolte di questo tipo, ma nel frattempo hanno informato i dipendenti che potranno continuare a lavorare da casa almeno per tutto l'autunno, sebbene la riapertura delle sedi sia prevista molto prima.

Nella giornata di ieri Twitter ha anche annunciato una nuova serie di misure contro le fake news.