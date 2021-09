Twitter contro troll e insulti: lanciata la nuova Safety Mode, come funziona

Dopo l’inserimento del modulo Shop negli account delle aziende, Twitter ha pensato di introdurre una nuova "modalità di sicurezza" progettata per bloccare automaticamente tutti i troll o account che pubblicano tweet offensivi nei confronti degli altri utenti. Chiamata semplicemente "Safety Mode", vediamo come funziona nel dettaglio.

Come annunciato dagli stessi manager del famoso social network di Jack Dorsey, la nuova Safety Mode “è una funzione che blocca temporaneamente gli account per sette giorni per l'utilizzo di un linguaggio potenzialmente dannoso, come insulti o commenti di odio, o per l'invio di risposte o menzioni ripetitive”. Attualmente, però, risulta disponibile solamente per un piccolo gruppo di tester su Android, iOS e sito Web.

Il funzionamento, comunque, è semplice: basta recarsi su Impostazioni > Privacy e sicurezza, per poi attivare la Safety Mode tramite il pulsante apposito. Fatto ciò, Twitter sfrutterà un suo algoritmo per individuare eventuali account che inviano messaggi potenzialmente offensivi, bloccandoli automaticamente sul proprio account; non verranno bloccati, però, tutti gli account da noi seguiti o con cui si interagisce frequentemente, in quanto l’algoritmo valuterà anche lo storico delle interazioni personali e le possibili interpretazioni del messaggio considerabile offensivo.

Jarrod Doherty, Senior Product Designer di Twitter, ha spiegato quanto segue: “Durante il processo di sviluppo del prodotto abbiamo condotto diverse sessioni di ascolto e feedback per partner fidati con esperienza in sicurezza online, salute mentale e diritti umani, compresi i membri del nostro Trust and Safety Council. Il loro feedback ha influenzato le modifiche per rendere la Safety Mode più facile da usare e ci ha aiutato a pensare ai modi per affrontare la potenziale manipolazione della nostra tecnologia. Questi partner fidati hanno anche svolto un ruolo importante nella nomina dei proprietari di account Twitter per unirsi al gruppo di feedback, dando la priorità alle persone delle comunità emarginate e alle giornaliste”. L’azienda prevede di implementare questa feature il più presto possibile per tutti gli utenti.

Altra novità recente per Twitter è stato il cambio di design, con font inedito e schema di colori aggiornato.