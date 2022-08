Twitter, troppi bot e cybersecurity ai minimi termini: la questione diventa politica

Nelle scorse ore, le dichiarazioni di un ex-impiegato di Twitter, che si scagliava contro la sua ex-azienda, hanno fatto scoppiare una bolla mediatica attorno al social. Finora ci siano soffermati sulle implicazioni delle frasi del whistleblower nel processo Twitter-Musk, ma queste potrebbero avere gravi ripercussioni politiche negli Stati Uniti.

Come vi abbiamo già riportato, nelle scorse ore il Washington Post e la CNN hanno pubblicato due articoli nei quali l'ex-Capo della Sicurezza di Twitter Peiter Zatko ha duramente criticato il social network per le sue misure di sicurezza e di cyber-difesa, considerate dall'esperto ampiamente "insufficienti". Zatko è stato licenziato negli scorsi mesi dalla sua posizione dentro Twitter.

La parte dei report che ha fatto più scalpore è quella relativa al numero di bot effettivamente presenti sulla piattaforma, che potrebbe avere ripercussioni sul processo Elon Musk-Twitter: a tal riguardo Zatko ha dato ragione ai dati di Musk, stabilendo che essi si avvicinerebbero alla verità, nonostante la scorsa settimana il creatore dello strumento usato dal CEO di Tesla per "contare" i bot presenti sulla piattaforma avesse spiegato che i dati estrapolati da Twitter da Elon Musk fossero privi di valore.

Accanto a questa sezione, tuttavia ce ne è una in cui Zatko dettaglia i rischi per la sicurezza interna degli Stati Uniti legati alla scarsa protezione cyber di Twitter ed all'elevata presenza di bot sulla piattaforma. Per questo, la questione si è fatta subito politica.

Sia la FTC (Federal Telecommunications Commission) che il DOJ (Dipartimento della Giustizia) degli Stati Uniti hanno assicurato supporto e protezione per Zatko, specie nel caso in cui questi avesse più informazioni da condividere con le due agenzie. Diversi politici americani, come i senatori Democratici Edward Markey e Richard Blumenthal, entrambi specializzati in politica e tecnologia, hanno assicurato il proprio sostegno al whistleblower.

Markey, in particolare, si è scagliato contro Twitter, spiegando che "se le dichiarazioni di Zatko fossero vere, si spiegherebbe perché Twitter ha sofferto di continui incidenti di sicurezza, alcuni persino imbarazzanti, e sta andando incontro a dei controlli per aver ingannato gli utenti e i regolatori". Insomma, pare che una bomba sia scoppiata in casa Twitter, potenzialmente della portata del caso di Frances Haugen e dei Facebook Papers.