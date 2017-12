Twitter ha ufficializzato la possibilità di realizzare dei "thread" di tweet

Twitter ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità che consente di realizzare dei "" di tweet aggiungendone di nuovi a quelli già esistenti sullo stesso argomento.

Su famoso social network è presente ora un nuovo tasto che rende più semplice creare, trovare e anche modificare i thread, ossia le concatenazioni di tweet, possibili fino a oggi attraverso il bottone "Risposta". Da questo momento sarà possibile pubblicare composizioni di tweet, permettendo agli utenti di esprimersi in maniera più semplice e libera.

La nuova funzionalità, che prende il nome di "tweetstorm", consentirà agli utenti di raccontare una storia più lunga utilizzando una serie di tweet, senza più bisogno di rispondere a quelli precedenti. Il processo di creazione di un thread è stato semplificato aggiungendo un pulsante in più nella composizione, in modo che le persone possano collegare i loro pensieri e pubblicare tutti i tweet all’interno del thread, nello stesso istante. Si potranno inoltre continuare ad aggiungere ulteriori tweet al thread già pubblicato in qualsiasi momento.

E' stata aggiunta anche una seconda funzionalità che permette di individuare un thread grazie all’’etichetta "Mostra questo thread". Twitter continua a migliorarsi, cercando di mantenere il passo coi tempi, solo poco tempo fa infatti è stato ampliato il numero massimo di caratteri in un tweet, passando da 140 a 280, per permettere alle persone di esprimere al meglio i propri pensieri.

La nuova funzionalità sarà disponibile nelle prossime settimane per dispositivi iOS, Android e sul sito ufficiale della piattaforma.