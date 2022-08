Twitter v. Musk, le cose si complicano: i dati di Twitter potrebbero essere sbagliati

Dopo le "soffiate" contro Twitter di un whistleblower, che hanno fatto diventare il processo che contrappone il social a Elon Musk una questione politica, arriva oggi un'altra rivelazione sulla causa intavolata dall'azienda contro il CEO di Tesla: esso, infatti, si baserebbe su un sistema di calcolo degli utenti attivi molto incerto.

La maggior parte dei social network, riporta The Verge, utilizza per il calcolo dei proprio utenti il numero dei daily active users, o al più dei monthly active users, cioè il numero delle sessioni aperte in un giorno o in un mese presso la piattaforma di riferimento. Twitter, invece, usa i mDAU, o "monetizable Daily Active Users", ovvero il numero degli attivi in un giorno che possono vedere le pubblicità presenti sulla piattaforma.

La differenza tra Daily Active Users (DAU) e mDAU è che quest'ultimo numero è più basso del primo, ma al contempo non tiene conto degli account spam e bot che accedono al social, falsando così la loro reale entità numerica. Gli avvocati di Elon Musk, dopo aver scoperto il particolare sistema di misurazione di Twitter, hanno fatto richiesta nelle scorse ore alla Corte di Cancelleria del Delaware di poter visionare i dati relativi a tutti gli account Twitter (cioè il numero dei DAU, e non degli mDAU), accusando l'azienda di operare una sorta di cherry-picking sui dati presentati di fronte ai giudici.

Al momento, la Cancelliera Kathaleen McCormick, che sta gestendo il caso, ha spiegato che verificherà personalmente la situazione, prima di concedere eventualmente al pool legale del miliardario sudafricano l'accesso ai documenti integrali di Twitter. Alex Spiro, uno degli avvocati di Musk, ha spiegato che "non possiamo limitarci ad avere la parola di Twitter sul numero degli utenti attivi".

Nella stessa sessione preliminare, poi, è anche emerso il caso del whistleblower di Twitter Peiter Zatko, l'ex-dirigente dell'azienda che ha dato ragione ai numeri di Elon Musk, criticando invece la stessa Twitter per le sue politiche estremamente permissive nei confronti dei bot. In particolare, secondo Zatko gli executive della piattaforma avrebbero ricevuto bonus fino a 10 milioni di Dollari qualora fossero riusciti ad aumentare il numero di utenti iscritti: proprio da questi bonus dipenderebbe la decisione di non eliminare i bot dal social network.