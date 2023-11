Twitter vende tutto, non solo l'insegna: username fino a 50.000 dollari?

I cambiamenti messi in atto su Twitter in un anno di "dominio" Musk sono piuttosto evidenti, nel bene e nel male. Nonostante gli sforzi, però, la riduzione delle entrate per l'azienda potrebbe ancora rappresentare un problema.

In quest'ottica, non stupisce affatto che Musk abbia venduto anche gli arredamenti di Twitter, oltre alle insegne e ai divanetti di quando l'uccellino blu era ancora dominante sulla piattaforma.

Tuttavia, tra le pensate del magnate sudafricano c'è stata anche quella di mettere all'asta gli username di Twitter, nella fattispecie quelli degli utenti inattivi. In quest'ottica, l'azienda avrebbe costituito un team dedicato proprio agli handle, con l'obiettivo di creare un vero e proprio marketplace dove gli utenti potranno acquistare o partecipare ad aste in cui in vendita ci sarebbero proprio gli username inutilizzati.

Attualmente si tratta di indiscrezioni, ma visto il passato recente non sarebbe poi così improbabile vedere messa in atto un'operazione di questo tipo.

Stando a quanto riportato su Forbes, alcuni utenti sarebbero stati già raggiunti via email con delle offerte private, in cui venivano proposti determinati username esclusive a cifre intorno ai 50.000 dollari.

Insomma, l'ennesima trovata per provare a fare cassa oppure un'occasione per rendere disponibili gli username? Ricordiamo, in tal senso, che le politiche di X sono piuttosto stringenti e il supporto ufficiale spiega che un account può essere rimosso in maniera definitiva a causa di inattività prolungata. Per evitare che il vostro username finisca in vendita, dunque, la cosa migliore che potete fare attualmente è quella di "assicurarsi di fare il login almeno una volta ogni 30 giorni".