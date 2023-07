Twitter vorrebbe citare in giudizio Meta per il nuovo social Threads

Non sono passate molte ore dal rilascio del social Threads, il "Twitter di Zuckerberg" come lo stanno ribattezzando in molti, ma sembra già essere caos in quel di Twitter. Infatti, fonti estere indicano che Twitter vorrebbe citare in giudizio Meta per quanto accaduto di recente.

Più precisamente, come spiegato anche da TechCrunch e 9to5Mac, a meno di 24 ore dal lancio del social di Zuckerberg fonti come Semafor riportano che l'azienda di Elon Musk starebbe accusando Meta di aver sfruttato ex dipendenti di Twitter per la realizzazione della piattaforma Threads che tanto sta attirando l'attenzione.

Per coloro che non hanno avuto comprensibilmente modo di seguire la situazione, considerando anche che tutto è accaduto molto rapidamente, Threads ha già accolto 30 milioni di utenti (e oltre 95 milioni di post, secondo The Verge) e per non poche persone si sta configurando come un importante concorrente per il social network dei cinguettii. Questo nonostante per ora il servizio non sia ancora disponibile ufficialmente in diversi Paesi, Italia compresa.

È in questo contesto che arrivano le indiscrezioni secondo cui un noto avvocato di Twitter, ovvero Alex Spiro, avrebbe inviato a nientemeno che Mark Zuckerberg, già poco dopo il lancio di Threads, una lettera in cui si accuserebbe Meta di "appropriazione illecita dei segreti commerciali di Twitter e di altre proprietà intellettuali". Semafor ha condiviso sul Web la presunta lettera, in cui si legge anche che alla società di Zuckerberg verrebbe richiesto di "adottare misure immediate".

Al centro del tutto ci sarebbero "dozzine" di ex dipendenti Twitter che secondo l'accusa "avevano e continuano ad avere accesso ai segreti commerciali di Twitter". In parole povere, sembra trattarsi di un ulteriore modo per sostenere il fatto che Musk ha indicato Threads come un copia incolla di Twitter. Il polverone è inoltre stato amplificato dall'attuale CEO di Twitter Linda Yaccarino, che in un tweet del 6 luglio 2023 ha scritto: "Veniamo spesso imitati, ma la community di Twitter non potrà mai essere duplicata". Insomma, la sfida tra i due social non si sta di certo facendo attendere.