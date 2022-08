Twitter vs. Musk, inizia la bufera: anche Tesla coinvolta nel processo

Continua a fare notizia il processo tra Elon Musk e Twitter, che però si terrà solo tra un paio di mesi, a partire dal 17 ottobre. Stando a quanto riportano alcune fonti estere, infatti, pare che anche Tesla potrebbe essere trascinata nella causa da alcune richieste effettuate da Twitter.

In particolare, pare che Twitter voglia che Tesla consegni la documentazione e le comunicazioni di Elon Musk in cui si parla, anche solo incidentalmente, dell'accordo tra il CEO dell'azienda e la stessa Twitter. Probabilmente, il social network starebbe cercando di trascinare Tesla nel processo per ottenere più prove per la propria accusa, secondo la quale Elon Musk sarebbe uscito dall'accordo con Twitter in maniera programmata e volontaria.

Se Twitter riuscisse a dimostrare la propria tesi, infatti, potrebbe costringere Elon Musk a completare l'acquisizione dell'azienda per la cifra di 44 miliardi Dollari sulla quale il miliardario si era detto d'accordo alcuni mesi fa, prima di mandare all'aria le trattative per la questione del numero effettivo di bot presenti su Twitter, ancora rimasta irrisolta.

In ogni caso, Twitter ha effettuato 27 richieste a Tesla, che includono la pubblicazione di tutte le comunicazioni interne dell'azienda sul takeover di Twitter, nonché di tutti gli scambi avvenuti tra Musk e gli altri co-investitori di Tesla che hanno partecipato all'acquisto di Twitter. Inoltre, Twitter avrebbe anche richiesto dei documenti sulla colossale vendita di azioni di Tesla per 8,4 miliardi di Dollari effettuata proprio per finanziare l'acquisto della compagnia social.

La palla passa ora a Tesla, che dovrà raccogliere e presentare tutti i documenti richiesti entro il 17 ottobre. Come vi abbiamo già spiegato, il processo tra Elon Musk e Twitter si terrà infatti proprio tra il 17 e il 21 ottobre, mentre entrambe le parti hanno assunto dei pool di avvocati di tutto rispetto: per il momento, è ancora difficile capire se Musk sarà obbligato ad acquistare Twitter o meno.