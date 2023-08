Twitter X: dalla causa a ricercatori voluta da Musk al vecchio profilo della CEO

Dopo aver spiegato perché Twitter è diventato X, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento alla questione "Twitter X". Infatti, in poche ore sono emerse due questioni non di poco conto.

Partendo dalla causa a ricercatori, come riportato da The Verge, Musk e soci hanno deciso, mediante X Corp, di citare in giudizio il Center for Countering Digital Hate. Quest'ultimo rappresenta un'organizzazione no-profit britannica che ha sede a Londra (Regno Unito) e Washington, DC (capitale degli Stati Uniti d'America).

Si fa riferimento a una realtà che promuove campagne che chiedono alle Big Tech di affrontare le tematiche di odio e disinformazione. Le accuse mosse all'organizzazione no-profit da "Twitter X" sono quelle di "aver intrapreso una campagna di paura" per tentare di far allontanare gli inserzionisti, ma di mezzo secondo Musk e soci ci sarebbe anche un presunto data scraping.

L'organizzazione avrebbe infatti utilizzato dati prelevati dal social per degli studi contestati da "Twitter X". Si farebbe riferimento a perdite per "decine di milioni di dollari" in termini di entrate pubblicitarie, in quanto alcune aziende avrebbero smesso di pubblicizzarsi sul social anche per via, sempre secondo Musk e soci, di quanto promosso dal Center for Countering Digital Hate.

La risposta da parte di Imran Ahmed, CEO del Center for Countering Digital Hate, non si è fatta attendere, in quanto quest'ultimo ha definito la causa voluta da Musk come un tentativo di "mettere a tacere" il gruppo per le sue ricerche. "La ricerca del CCDH dimostra che l'odio e la disinformazione si stanno diffondendo a macchia d'olio sulla piattaforma gestita da Musk e questa causa non è altro che un tentativo di mettere a tacere tali sforzi", si legge sul portale ufficiale dell'organizzazione CCDH.

Arrivando invece a quel che riguarda il vecchio profilo della CEO Linda Yaccarino, altra questione emersa nella giornata dell'1 agosto 2023, come riportato anche da Gizmodo quest'ultimo è stato "preso" dai troll dopo che l'amministratore delegato ha cambiato il suo handle (ovvero l'username dopo la @).

In parole povere, qualcuno è riuscito a impossessarsi del vecchio handle di Yaccarino (che a quanto pare non era stato bloccato) e sta ora pubblicando, come ben potete immaginare, post (guai a chiamarli tweet, di questi tempi) ben poco ripetibili, tra cui un invito a visitare un sito Web per adulti che inizia per X. Il tutto mediante quello è stato ribattezzato un "account parodia". Insomma, il "tornado Musk" e la questione "Twitter X" continuano a tenere banco, evitando di passare inosservate (a loro modo).