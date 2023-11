Twitter-X come LinkedIn: è arrivata la sezione Jobs, ecco come usarla

Ormai Twitter-X si sta espandendo a macchia d'olio: dopo il supporto per le dirette web e le relative chat e l'introduzione delle chiamate audio e video, il social network di Elon Musk ha dato il via al rollout alla sezione dedicata alle ricerche di lavoro su X. La funzione è accessibile anche dall'Italia!

Per accedere al portale di X dedicato alle offerte di lavoro, vi basterà recarvi, dopo aver effettuato l'accesso al vostro account Twitter, sulla pagina "Jobs" di X: fatto ciò, vi troverete di fronte a un'interfaccia molto semplice e schematica, che vi permetterà di effettuare ricerche per keyword, come la professione che volete ricoprire o il luogo in cui vivete. Al momento, comunque, la funzione è disponibile solo su X in versione web per desktop, mentre verrà implementata "in seguito" su iOS e Android.

Il servizio è stato sviluppato dopo che Elon Musk ha criticato LinkedIn per la sua gestione delle offerte di lavoro e delle candidature, promettendo che X avrebbe fatto di meglio. Vista l'interfaccia scheletrica della sezione "Jobs" di X, però, possiamo aspettarci che per vedere realizzati i piani del tycoon sudafricano ci vorrà del tempo. In ogni caso, molte aziende del settore hi-tech (comprese quelle dello stesso Elon Musk) hanno iniziato a pubblicare le proprie offerte di lavoro anche su X.

Sfortunatamente, però, per completare l'invio della propria candidatura gli utenti dovranno utilizzare un portale terzo, che verrà aperto dopo aver selezionato l'inserzione a cui siete interessati. Per ora, dunque, la sezione "Jobs" di X vi permetterà "solo" di dare un'occhiata alle offerte, senza candidarvi direttamente a queste ultime.

In ogni caso, vi ricordiamo che la sezione "Jobs" è solo l'ultimo tentativo di render X un' app quanto più ampia possibile: non a caso, nei prossimi mesi X inizierà a gestire i vostri soldi, grazie all'arrivo dei bancomat e dei punti di prelievo compatibili X Pay.