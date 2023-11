Twitter X come Twitch: ecco la chat per le dirette Web

Al netto della questione videochiamate su Twitter X, vale la pena tornare a fare riferimento alla popolare piattaforma social su queste pagine. Infatti, è stata introdotta una novità importante che riguarda la possibilità di utilizzare la chat per le dirette Web.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché come indicato direttamente dal profilo ufficiale Live su Twitter X nella giornata del 9 novembre 2023, adesso è possibile fare uso anche da desktop di una chat durante le live, come avviene d'altronde un po' in tutte le principali piattaforme di livestreaming.

Questa possibilità può ricordare per certi versi Twitch, considerando anche che nello screenshot di presentazione della funzione è stato scelto di mostrare un contesto gaming. Più precisamente, la diretta streaming utilizzata per presentare l'arrivo della funzione riguarda il ben noto videogioco Battle Royale di Epic Games. Sì, si fa proprio riferimento a Fortnite.

Per il resto, rimanendo nell'ambito di progetti di Elon Musk, potrebbe interessarvi approfondire il recente lancio dell'intelligenza artificiale Grok (legata ovviamente a xAI). Vale poi la pena notare che è da poco stato svelato un biopic su Elon Musk diretto dal regista Leone d'Oro Darren Aronofsky e prodotto da A24. Per quel che riguarda, invece, l'ormai ex social network dei cinguettii, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle vendite più strampalate legate a Twitter.