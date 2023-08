Twitter-X si evolve: sempre più 'app per tutto', stanno arrivando le videochiamate

Nonostante i ricavi pubblicitari in picchiata per Twitter, Elon Musk e il board dell'azienda non hanno alcuna intenzione di tirare i remi in barca: la everything app è ormai più che un obiettivo e si prepara ad accogliere anche altre novità.

Una fra tutte, come spiegato dalla CEO Linda Yaccarino ai microfoni della CNBC, riguarda l'implementazione di un sistema di videochiamate all'interno dell'app, facendole compiere un ulteriore passo in avanti verso un centro di comunicazione e messaggistica istantanea polifunzionale, oltre che la piattaforma di microblogging a cui tutti siamo abituati.

Elon Musk e il suo team, nonostante un rebranding che ha dato l'impressione di essere stato frettoloso e raffazzonato, sanno bene come giocare le loro carte, soprattutto per quel che riguarda l'implementazione di ulteriori novità, che dovrà essere graduale e soprattutto non troppo traumatico.

A ogni modo, il sistema di videochiamate sembra ormai in procinto di prendere il largo. La Yaccarino ha spiegato che "presto sarete in grado di fare videochiamate senza dover dare il vostro numero di telefono" e così è stato. A distanza di qualche ora, infatti, la designer della piattaforma Andrea Conway ha postato "ho appena chiamato qualcuno su X" confermando il corretto funzionamento della feature in quella che dovrebbe essere una versione in anteprima dell'app.

Nel frattempo, dall'altra parte, Meta starebbe iniziando ad "apparecchiare" per il prossimo lancio di Threads in Europa: a suggerirlo sarebbe la notifica apparsa anche in Italia su Instagram.