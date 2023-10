Twitter X lancia gli abbonamenti Premium+ e Basic: l'ultima di Elon Musk

Certo, è già passato un anno dall'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk Spoiler: le cose non stanno andando propriamente nel migliore dei modi, visto che imprenditore e soci stanno ancora cercando di trovare nuovi metodi di monetizzazione per l'ex social network dei cinguettii. Non sorprende, dunque, il lancio di due nuovi abbonamenti.

A tal proposito, come indicato anche da GSMArena e PhoneArena, nonché come spiegato direttamente mediante un post (guai a chiamarlo oggi "tweet") su X, le novità consistono nelle sottoscrizioni Premium+ e Basic. Queste ultime permettono, a fronte di un esborso mensile, di accedere a diversi benefici non di poco conto.

Nel primo caso si fa riferimento a un costo di 16 dollari al mese, per un piano di abbonamento che consente di eliminare la pubblicità nelle pagine For You e Following, nonché di ottenere quello che viene definito come "il più grande boost" per quel che riguarda la visibilità delle proprie risposte (rispetto ad altri livelli Premium o agli utenti non verificati). C'è inoltre l'accesso a una suite di strumenti per Content Creator. Il piano Premium, "incluso" in quello Premium+ con tutti i suoi benefici, rimane in ogni caso disponibile a 8 dollari al mese.

Per quel che riguarda invece la sottoscrizione Basic da 3 dollari al mese, quest'ultima offre funzionalità come la modifica dei post, la possibilità di annullare l'invio di questi ultimi e l'opportunità di pubblicare testi e video più lunghi. C'è poi l'accesso alla modalità Reader, per consultare i post più lunghi "senza distrazioni". Certo, download dei video, riproduzione in background, ulteriori opzioni di personalizzazione, DM criptati, autenticazione a due fattori tramite SMS e "small reply boost" sono compresi nel pacchetto. Niente verificato però.

Se vi state chiedendo cosa sono i "reply boost", sappiate che sul portale ufficiale di X si legge che "i post con cui interagisci verranno messi leggermente più in evidenza. Inoltre, le tue risposte verranno messe in evidenza, tanto da apparire quasi in cima. Gli abbonati verranno mostrati nella scheda Verifica (che trovi aprendo la scheda delle notifiche dagli altri utenti), così le risposte, le menzioni e le interazioni dagli abbonati a Premium saranno in primo piano". I nuovi tentativi di monetizzazione della piattaforma funzioneranno? Staremo a vedere.