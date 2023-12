Su Twitter X non funzionano più i link ai siti Web esterni: problemi il 13 dicembre 2023

Mentre Musk è impegnato nel progetto Teslabot, il suo social network, ovvero Twitter X, è finito al centro di un disservizio non di poco conto. Gli utenti segnalano infatti l'impossibilità di fare uso dei link che conducono a siti Web esterni alla piattaforma social.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e TechCrunch, nella serata italiana del 13 dicembre 2023 coloro che fanno clic su un qualsivoglia collegamento che porti al di fuori di Twitter X si trovano dinanzi a una pagina di errore. Quest'ultima indica semplicemente all'utente che il contenuto a cui sta cercando di accedere non risulta disponibile.

Sembra in ogni caso, perlomeno stando a quanto riportato dalle fonti, che il problema sia relativo al sistema di redirect degli URL, visto che in realtà i link su cui gli utenti stanno premendo risultano chiaramente funzionanti in altri lidi. Si tratta insomma di un problema tecnico legato a Twitter X.

Probabilmente Elon Musk e soci cercheranno di risolvere la questione a stretto giro, ma di certo la questione non è passata inosservata. Questo anche per via del fatto che un accadimento simile si era già verificato a marzo 2023, dunque ci si aspettava quantomeno che la "nuova direzione Musk" riuscisse a evitare questa tipologia di problematiche.