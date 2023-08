Twitter-X, ormai il 'salto' è quasi completo: i link rimandano a X.com

Ormai lo sapranno tutti: Twitter ha cambiato nome in X. L'epocale cambiamento risale allo scorso mese, ma fino ad oggi dei "rimasugli" di Twitter sono rimasti nel codice sorgente e nelle funzioni di X. Le cose, però, potrebbero presto cambiare: per esempio, da oggi tutti i link di condivisione di Twitter rimandano a X.com.

A svelare la novità è il redattore di The Verge Jay Peters, che ha scoperto che, quando si cerca di condividere un post di Twitter tramite un'altra app (per esempio Whatsapp, Gmail o semplicemente per la copia negli appunti), il link generato rimanda a X.com, e non più a Twitter.com. Un cambiamento apparentemente piccolo, ma che significa che gli ingegneri del social network di Elon Musk stanno facendo di tutto per cancellare tutti i rimandi al "vecchio" Twitter.

Al momento, comunque, collegandovi a X.com dal web sarete ancora reindirizzati a Twitter.com, il che significa che il "salto" verso il nuovo sito internet (e il nuovo nome) è tutto fuorché completo. Nei prossimi giorni, o al più nelle prossime settimane, le cose potrebbero però cambiare drasticamente e il sito web Twitter.com potrebbe semplicemente diventare inaccessibile, mentre tutta la piattaforma migrerà su URL basati su X.com.

La novità potrebbe anche essere una risposta agli utenti che vorrebbero tornare al "vecchio" Twitter, che nelle scorse ore hanno pubblicato delle vere e proprie guide per modificare l'UI di X e la sua icona su smartphone per mimare di nuovo quelle del social network cinguettante. Al di là dei cambiamenti estetici, comunque, il codice sorgente di Twitter e quello di X restano pressoché identici: le novità funzionali portate con sé dal nuovo servizio, infatti, sono pochissime. Al contempo, però, i tweet sono stati rinominati "post" nel passaggio da Twitter a X.