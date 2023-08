Twitter-X: ricavi dalle pubblicità giù del 50%, ma Elon Musk ha la soluzione

Le settimane iniziali di X, il "nuovo" social network di Elon Musk, sono state indubbiamente in salita: dopo aver scoperto che X non ha ancora pagato i suoi influencer, infatti, sembra che i guadagni pubblicitari della piattaforma siano crollati dopo il cambio di nome, nonostante già negli ultimi mesi le cose non andassero proprio benissimo.

Per la verità, il problema delle pubblicità su Twitter è una costante fin da quando Elon Musk ha preso in mano l'azienda. Molti inserzionisti, infatti, si sono ritirati rapidamente da Twitter-X quando il tycoon sudafricano ha proposto di abolire le limitazioni sui contenuti accettati dalla piattaforma, riducendo anche i controlli sul linguaggio violento, xenofobo, razzista e omofobo. Diverse compagnie, in particolare, hanno espresso il timore di essere identificate con un ambiente social ostile alle minoranze e alla comunità LGBT.

Tutto ciò ha portato Twitter a perdere il 50% dei ricavi dalle pubblicità negli ultimi sei mesi, rischiando quasi di mandare in bancarotta l'azienda: per ovviare al problema, Twitter ha iniziato a vendere pubblicità a prezzo stracciato e a regalare inserzioni alle aziende che tornavano sulla piattaforma dopo aver già pubblicato degli ad su di essa in passato. Sfortunatamente, sembra che questa politica sia stata un buco nell'acqua.

Per questo, con un post sul blog di Twitter Business l'azienda ha spiegato che introdurrà dei "controlli di sensibilità" per gli inserzionisti, derogando per la prima volta alla politica di free speech assoluto introdotta da Elon Musk mesi fa. Con questi controlli, le compagnie che decideranno di pubblicare pubblicità su X potranno scegliere di farle comparire solo su determinati post, "filtrando" e rimuovendo tutti quelli che presentano dei flag per il linguaggio ostile.

X spiega che "useremo il machine learning per ridurre la vicinanza delle inserzioni a contenuti di vario tipo a seconda delle sensibilità dei singoli brand e delle loro campagne pubblicitarie dei prossimi mesi". Inizialmente, agli inserzionisti sarà data la possibilità di usare il filtro "standard" per pubblicare le proprie pubblicità su tutti i post di Twitter, oppure di scegliere quello "conservativo" per filtrare alcune tipologie di contenuti non meglio precisate. Inoltre, X ha ribadito che i tweet non in linea con le policy aziendali non presenteranno alcun tipo di pubblicità.

Ovviamente, resta da capire se questo sistema risolleverà gli incassi pubblicitari di X o meno. Se, da una parte, è possibile che esso riavvicini diversi inserzionisti all'azienda di Elon Musk, bisogna anche considerare che alcune aziende potrebbero non voler tornare a pubblicare sul social network finché quest'ultimo non adotterà delle politiche di moderazione ancora più stringenti per tutti i suoi utenti.