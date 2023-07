Twitter diventa X? Molti utenti stanno passando a Mastodon

In seguito al rebrand di Twitter in X (sì, Elon Musk l'ha fatto realmente e c'è già chi inizia a fare riferimento alla "distruzione di uno dei brand iconici del Web"), è giunto il momento di guardare alle alternative. Infatti, mentre da una parte compare il logo X, dall'altra gli utenti di Mastodon risultano in continua crescita.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch, l'alternativa open source al social network dei cinguettii sta vedendo arrivare un buon numero di nuovi utenti. A spiegarlo, immancabilmente mediante un post su Mastodon, è il CEO e fondatore della piattaforma, Eugen Rochko. Ebbene, il numero di utenti attivi mensili di Mastodon è incrementato gradualmente negli ultimi due mesi.

Si è dunque raggiunto il traguardo dei 2,1 milioni di utenti attivi mensili, che Rochko ha indicato come "non molto lontano" dal precedente picco. Per intenderci, nel periodo che va da ottobre e novembre 2022, la piattaforma open source alternativa a Twitter aveva fatto registrare un picco di 2,5 milioni di utenti attivi mensili. Prima che Musk prendesse il controllo del social dei cinguettii, Mastodon aveva circa 300.000 utenti mensili attivi.

In parole povere, è chiaro che l'andamento di Mastodon sia influenzato dalle vicissitudini di Twitter (o meglio, X). È ancora presto per cercare di comprendere se la "mossa X" avrà un ulteriore impatto sul numero di utenti attivi mensili di Mastodon, ma di certo non sono in pochi a pensare che qualcosa accadrà.