Twitter X sarebbe vicina al break even: l'annuncio della CEO

Mentre Musk si prepara alla sfida nell'Antica Roma contro Zuckerberg (no, non stiamo scherzando), Linda Yaccarino, CEO di Twitter (o meglio, X), ha affermato che l'azienda sarebbe ormai vicina al "break even".

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch, nell'ambito di un'intervista televisiva Yaccarino ha affermato: "Sono in azienda da otto settimane. [...] Siamo abbastanza vicini al break even (pareggio, ndr)". La dichiarazione non sta certamente passando inosservata, viste anche le note questioni finanziare legate all'acquisizione dell'ormai ex social network dei cinguettii da parte di Musk.

Da Twitter Blue al tentativo di convincere gli inserzionisti, non sono state poche le mosse effettuate dall'imprenditore per cercare di risollevare la situazione. Questo per non fare riferimento agli importanti tagli al personale, considerando che al giorno d'oggi si è arrivati ormai a circa "soli" 1.500 dipendenti.

Tra i fattori che starebbero contribuendo al tutto, indicati dalla stessa Yaccarino, ci sono advertising e licensing lato data e API, nonché la questione abbonamenti. La CEO ha inoltre spiegato di effettuare colloqui quotidiani coi brand, cercando di dimostrare che "la situazione è sotto controllo".

Nel frattempo, come riportato anche da The Verge, a quanto pare il programma X Premium Ads Revenue Sharing, che punta a monetizzare le visualizzazioni dei tweet da parte di altri account paganti, dispone ora di una soglia di partenza di 10 dollari, così come i primi pagamenti (un po' in ritardo) alla fine sembrano essere arrivati. Per il resto, sempre nell'ambito dell'intervista TV concessa a CNBC, Yaccarino ha fornito maggiore chiarezza sul motivo dietro all'abbandono del nome Twitter.