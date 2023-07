Il Twitter di Zuckerberg è qui: questa è l'interfaccia del nuovo social Threads

Si discute ormai da un po' di tempo del nuovo social network Threads di Meta, ma adesso è tutto stato rilasciato ufficialmente e nel primo post c'è già un Mark Zuckerberg che se la ride, quasi a voler ricordare che il lancio è avvenuto rapidamente e in un contesto in cui Twitter "non se la passa bene".

Mentre da una parte Elon Musk e soci effettuano una mossa, ovvero la riapertura limitata di Twitter a coloro che non dispongono di un account, che sembra per certi versi risultare di "corsa ai ripari", in quel di Meta si stappa lo champagne per l'arrivo di un nuovo social network, che pone le sue basi sull'account Instagram ma che si basa su dei post testuali che ricordano per certi versi quanto avviene su Twitter.

Va detto che per ora Threads non è disponibile in Italia e che, come riportato anche da TechCrunch, le questioni relative all'ambito privacy potrebbero tenere alla larga quantomeno per un po' di tempo la novità di casa Meta dall'Unione Europea (o perlomeno alcune funzioni del social: staremo a vedere). Insomma, non sembra essere un caso che, come indicato da GSMArena, i mercati da cui si è partiti per rilasciare il social network nella giornata del 5 luglio 2023 siano Regno Unito e Stati Uniti d'America.

Va detto che a livello ufficiale il rilascio di Threads sarebbe previsto per il 6 luglio 2023, ma a sorpresa il social è stato attivato in alcuni Paesi già nella giornata precedente. Il tutto è stato accompagnato da un primo post su Threads di Mark Zuckerberg (attualmente non visibile, quantomeno dall'Italia), che potete vedere anche nell'immagine di copertina (sì, la foto del profilo è immancabilmente sorridente: chissà se ciò a cui si sta pensando è il combattimento tra Zuckerberg e Musk oppure il numero di utenti che Threads potrebbe guadagnare dallo stato attuale di Twitter).

Insomma, abbiamo dei primi screenshot relativi all'interfaccia Web, di cui potete prendere visione in calce alla notizia. Non ci resta che stare a vedere se Threads verrà rilasciato in rapido tempo anche da noi o meno, ma nel frattempo Zuckerberg e soci stanno muovendo i primi passi per lanciare quella che potrebbe rappresentare un'alternativa non di poco conto a Twitter.

In ogni caso, tra i primi brand scovati da The Verge che hanno già iniziato a fare uso del social troviamo Netflix. Inoltre, all'estero fonti come CNBC hanno pubblicato guide su come iscriversi al nuovo social, mentre sembra che non ci sia il supporto ad ActivityPub per ora. Per chi non sapesse di cosa si tratta, si fa riferimento al protocollo utilizzato per pubblicare su reti decentralizzate come Mastodon. Tuttavia, sembra che questo sia in arrivo e che ci sarà anche la possibilità di trovare le persone su Threads utilizzando i nomi utenti completi (come "@mosseri@threads.net"). Sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma di fatto il "Twitter di Zuckerberg" è qui.