Uber accelera i lavori sui taxi volanti: aprirà a Parigi l'Advanced Technologies Center

Uber ha intenzione di dare una svolta significativa al suo progetto Elevate. È prevista per questo autunno l'apertura a Parigi dell'Advanced Technologies Center, un laboratorio di ricerca dedicato allo sviluppo delle tecnologie necessarie a far decollare i taxi volanti: un primo prototipo è già stato svelato al pubblico all'inizio di questo mese.

Il laboratorio di Parigi andrà ad affiancare i tre Advanced Technologies Group già presenti a Toronto, Pittsburgh e San Francisco, esclusivamente dedicati alle vetture a guida autonoma. Al suo interno gli ingegneri avranno il compito di sviluppare un modello di gestione dei trasporti basato sul machine learning, di simulare situazioni di intenso traffico a bassa quota e di lavorare all'integrazione di innovativi sistemi per il trasporto in linea con le normative previste dagli enti europei per l'aviazione.

La compagnia ha dichiarato l'intenzione di investire circa 23 milioni di dollari in un lasso di tempo di cinque anni, utili a finanziare tutta la tecnologia che serve alla realizzazione del progetto: si spazia dagli algoritmi con i quali verrà equipaggiata l'IA ai sistemi per il controllo del traffico aereo. Per svolgere questo compito, il colosso dei trasporti statunitense si farà aiutare dall'École polytechnique, il prestigioso istituto universitario francese specializzato in ingegneria, situato proprio a Parigi.

"Costruire il futuro delle nostre città richiede l'impiego e la collaborazione tra le menti più brillanti della nostra epoca" commenta il CEO di Uber, Dara Khosrowshahi, che dichiara inoltre come la Francia sia il paese più adatto allo sviluppo del progetto Elevate grazie alla sua posizione di leader dell'aviazione globale.