Uber: ancora problemi in Inghilterra, ferie e salario minimo per i driver

Ancora problemi per Uber in Inghilterra. Il Tribunale d’Appello del Lavoro di Londra, con una sentenza che potrebbe passare alla storia negativamente per il mondo delle startup della mobilità, ha stabilito che la compagnia americana dovrà garantire un salario minimo ed un certo numero di ferie ai propri driver.

I giudici hanno confermato la sentenza di primo grado, emessa dal giudice a seguito della denuncia di due driver, che secondo la legge inglese debbono essere riconosciuti come “workers”, ovvero a metà tra l’autonomo ed il dipendente, da cui derivano grossa parte dei diritti.

La sentenza, almeno inizialmente, non sarà operativa a livello nazionale, ma è facile immaginare che gli altri 50.000 dipendenti di Uber presentino causa alla compagnia prossimamente, per ottenere gli stessi tipi di diritti.

La compagnia della Silicon Valley, dal canto suo, ha già annunciato che presenterà ricorso alla Corte d’Appello o direttamente alla Corte Suprema d’Inghilterra, i due gradi di giudizio più alti, convinta del fatto che i propri autisti siano lavoratori autonomi.