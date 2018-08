Uber cerca soluzioni per il traffico: in arrivo bici e monopattini elettrici

Uber, azienda di San Francisco famosa per aver rivoluzionato i sistemi di trasporto con conducente, continua ad investire su mezzi di locomozione alternativi alle auto per evitare le problematiche legate al traffico cittadino delle grandi metropoli.

Dopo aver acquistato mesi fa l'azienda JUMP, nota in America per il servizio di trasporto di bike sharing, ora Uber continuerà ad investire su di essa e anche su Lime, piattaforma di condivisione di monopattini elettrici. La scelta del CEO Dara Khosrowshahi arriva a supporto e non a sostituzione dell'offerta che fino ad oggi Uber ha proposto: nonostante la condivisione di bici e monopattini elettrici non sia una scelta proficua nel breve periodo, l'azienda ha necessità di diversificare il suo servizio per mantenere l'utenza il maggior tempo possibile sulla propria applicazione e piattaforma, soprattutto dopo la perdita di 4.5 miliardi di dollari avvenuta nel 2017.

Il bike sharing è già arrivato in alcune città americane (tra cui New York), mentre in Europa sbarcherà tra qualche mese, iniziando da Berlino e proseguendo verso altre capitali. Il servizio Lime invece è già arrivato da tempo in Europa in grandi città come Francoforte, Zurigo, Madrid, Parigi e la stessa Berlino. Londra rimane ancora fuori dai giochi a causa delle problematiche di licenza, al momento risolte con un permesso di 15 mesi che però rende la metropoli inglese non idonea ad investimenti a lungo termine.