Uber collabora con la NASA per i taxi volanti: test a Los Angeles nel 2020

Uber ha raggiunto un accordo con la NASA per sviluppare un software per la gestione degli itinerari dei così detti “taxi volanti”. Lo ha rivelato l’azienda nel corso della conference call tenuta la scorsa notte.

La compagnia americana ha riferito che si tratta del primo contratto firmato dall’U.S. National Aeronautical and Space Administration (NASA), e copre lo spazio aereo a bassa quota anziché quello esterno. La NASA ha utilizzato tale contratto per sviluppare razzi alla fine degli anni 50 del secolo scorso.

Il Chief Product Officer di Uber, Jeff Holden, ha anche sottolineato che Uber inizierà i test del servizio con gruppi di quattro passeggeri alla velocità di 200 miglia all’ora, a Los Angeles nel 2020.

Maggiori informazioni su questo interessantissimo progetto saranno rivelati nel corso del Web Summit, la conferenza annuale dedicata al mondo di internet ed in programma a Lisbona già questa settimana. Sarà altrettanto interessante vedere come si muoveranno i concorrenti.