Uber colpita dagli stessi hacker di Rockstar Games: nuovo attacco di LAPSUS$

Vi abbiamo già parlato della fuga di notizie su GTA VI dai server Rockstar, che dovrebbe essere stata causata da un attacco hacker del gruppo LAPSUS$. Oggi, però, scopriamo che anche Uber è stata colpita dagli stessi hacker, i quali sono riusciti ad effettuare un breach nei sistemi della compagnia.

L'attacco è stato scoperto giovedì 15 settembre ed ha forzato la compagnia a chiudere temporaneamente parte dei suoi sistemi online, come quelli presenti su Slack, su Amazon Web Services e su Google Cloud. In termini temporali, il "colpo" contro Uber, che non sembra aver portato ad alcuna fuga di dati degli utenti del popolare servizio di carsharing, è avvenuto un paio di giorni prima dell'attacco di LAPSUS$ contro Rockstar Games, che ha infine portato alla comparsa di decine di video rubati di GTA VI in rete.

Nei comunicati stampa rilasciati nelle ore successive all'attacco, infatti, Uber ha citato più volte, benché non in modo esplicito, quanto era appena avvenuto alla compagnia dietro alla serie di Grand Theft Auto, lasciando intendere che i due attacchi fossero stati portati avanti dallo stesso hacker. Sempre Uber, poi, ha spiegato di essere in contatto con le autorità giudiziarie americane per la cattura di coloro che hanno effettuato il data breach contro i suoi sistemi.

Il gruppo di LAPSUS$ è ormai diventato famoso per una serie di attacchi contro le maggiori aziende dell'industria tecnologica e videoludica: nel corso di quest'anno, per esempio, gli hacker LAPSUS$ hanno colpito NVIDIA rivelando tutti i dettagli sulle sue schede grafiche di nuova generazione, mentre colpi di minore portata sono stati quelli contro Samsung, Vodafone e il Ministero della Salute del Brasile, tutti avvenuti tra dicembre 2021 e l'estate del 2022.

Sempre quest'anno, anche Microsoft è stata vittima di un attacco da parte dello stesso gruppo, anche se non è chiaro quali e quanti dati siano stati trafugati in quell'occasione. Il "curriculum" di LAPSUS$ è dunque vastissimo, ma a fare ancora più impressione è il fatto che il leader del gruppo hacker abbia soli sedici anni e che il collettivo stesso sia composto perlopiù da adolescenti.