Uber: il conducente della vettura autonoma ha visto il pedone ma non ha frenato in tempo

Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha rilasciato il rapporto preliminare sull'incidente fatale dello scorso mese di Marzo, che è costato la vita ad una donna, rappresentando una prima assoluta per il mercato. Nei risultati gli investigatori sostengono che il veicolo ha deciso di frenare 1,3 secondi prima di colpire il pedone.

Uber, però, precedentemente aveva disabilitato il sistema di frenata automatica di emergenza nella Volvo al fine di evitare errori alla guida.

Il rapporto, di quattro pagine, fornisce un resoconto dettagliato di quanto successo negli istanti prima che la 49enne, Elaine Herzberg, venisse colpita ed uccisa fatalmente dalla macchina a guida autonoma. Il NTSB però non accusa direttamente il conducente o la vettura, tanto meno il sistema della compagnia, ma conferma alcune indiscrezioni emerse in precedenza, ovvero che Uber aveva disabilitato le impostazioni di fabbrica della Volvo XC90 per la frenata di emergenza ed altre funzioni di assistenza alla guida. Non si fa nemmeno menzione del presunto "falso positivo" registrato dal software del veicolo nel momento in cui ha effettuato la scansione della Herzberg.

"Tutti gli aspetti del sistema di guida autonoma funzionavano normalmente al momento dello schianto, e la vettura non ha registrato alcun messaggio di diagnostica o guasti" si legge in uno stralcio del rapporto, la cui versione finale dovrebbe essere pronta per il 2019.

Un portavoce di Uber, nel sottolineare la collaborazione instaurata negli ultimi due mesi con il Dipartimento di Trasporto, ha annunciato di aver "avviato la nostra revisione sulla sicurezza del programma di veicoli a guida autonoma. Abbiamo anche proposto all'ex presidente del NTSB Christopher Hart, di fornirci consigli sulla sicurezza".

La timeline dei fatti sarebbe la seguente:

Ore 21:14 - L'autista di Uber lascia il garage per eseguire una corsa di prova programmata;

lascia il garage per eseguire una corsa di prova programmata; Immediatamente prima dell'incidente, al secondo ciclo, viaggia a nord ovest di 43 miglia su Mill Avenue. In questo momento, l'auto era in modalità autonoma da 19 minuti;

Ore 21:58 - Herzberg inizia ad attraversare ad est verso Mill Avenue;

inizia ad attraversare ad est verso Mill Avenue; I sensori LIDAR e radar del veicolo rilevano un oggetto sulla strada circa sei secondi prima dell'impatto;

e radar del veicolo rilevano un oggetto sulla strada circa sei secondi prima dell'impatto; I percorsi iniziano a convergere, ma il software di guida autonoma del veicolo classifica la Herzberg prima come oggetto sconosciuto, poi come veicolo ed infine come una bicicletta, cambiando le previsioni sul futuro percorso;

prima come oggetto sconosciuto, poi come veicolo ed infine come una bicicletta, cambiando le previsioni sul futuro percorso; 1,3 secondi prima dell'impatto , il computer del veicolo decide che è necessaria una frenata di emergenza. Uber però ha disattivato il sistema AEB di fabbrica di Volvo per ridurre "comportamenti irregolari del veicolo". Il sistema, infatti, non è progettato per avvisare il conducente che è necessaria una frenata;

, il computer del veicolo decide che è necessaria una frenata di emergenza. però ha disattivato il sistema di fabbrica di per ridurre "comportamenti irregolari del veicolo". Il sistema, infatti, non è progettato per avvisare il conducente che è necessaria una frenata; Vasquez (l'autista di Uber) interviene meno di un secondo prima dell'impatto, afferrando il volante. L'auto colpisce Herzberg ad una velocità di 39 mph. Vasquez preme il freno meno di un secondo dopo l'impatto.

A questo punto resta da capire perchè il veicolo di Uber non sia riuscito a frenare, dal momento che come sottolineato nel rapporto "l'operatore è responsabile del monitoraggio dei messaggi diagnostici visualizzati sull'UI nella parte centrale del cruscotto del veicolo e della codifica degli eventi di interesse".

L'autista, parlando con gli investigatori ha affermato di aver "monitorato l'interfaccia del sistema a guida autonoma", ed ha precisato che nessuno dei telefoni personali ed aziendali erano in uso.