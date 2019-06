Uber Eats arriva a Bari: ecco i primi ristoranti e pizzerie aderenti

Uber Eats rafforza la sua presenza in Italia portando il servizio di delivery anche a Bari. Il servizio è ora disponibile in 12 città italiane: Milano, Monza, Torino, Bologna, Firenze, Trieste, Roma, Napoli, Rimini, Reggio Emilia e da oggi anche Genova e Bari.

In poco più di 3 anni la piattaforma di food delivery di Uber è cresciuta fino a diventare la più grande al mondo al di fuori della Cina, ed è presente in più di 500 città e 36 paesi. Il consolidamento del servizio nelle città in cui è presente è accompagnato da una crescita costante a doppia cifra dei ristoranti partner, che oggi sono oltre 220 mila in tutto il mondo.

"I consumatori chiedono da tempo più opzioni di food delivery e siamo entusiasti di soddisfare questa richiesta con Uber Eats. Da quando abbiamo lanciato in Italia la nostra app tre anni fa, siamo rimasti sbalorditi della sua popolarità e non vediamo l’ora di portare a Bari una tecnologia che renderà più semplice mangiare bene ogni giorno. Pur essendo un’azienda globale con una presenza in oltre 500 città in tutto il mondo, la nostra ricetta per il successo si basa sulla valorizzazione delle città nelle quali operiamo. Ecco perché siamo entusiasti di poter portare ai nostri consumatori i migliori prodotti che Bari ha da offrire, ad un prezzo accessibile per tutti". commenta Carsten Liebtig, General Manager Uber Eats Italia.

A Bari sarà possibile prenotare su UberEats a partire da giovedì 13 giugno, all’ora di pranzo e cena. Saranno disponibili sulla piattaforma di Uber Eats numerosi ristoranti distribuiti nelle zone principali della città.

Per ordinare basterà scaricare l’app di UberEats, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito per ordinare e farsi recapitare il proprio piatto preferito 7 giorni su 7. In occasione del lancio, Uber Eats mette a disposizione 10€ sul primo ordine, basterà inserire il codice CIAOBARI durante le operazioni di pagamento.

Tra i primi ristoranti e pizzerie che hanno aderito figurano Ladisa Macelleria, Pizzeria La Bomba, Pesco Bar e Pizzeria Desideria.

Di recente Uber Eats si è arricchito con le recensioni sui piatti.