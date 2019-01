Uber lancia un programma di fidelizzazione, privilegi per clienti 'diamond'

Novità per l'ecosistema di servizi offerti da Uber, l'azienda una volta gestita dal visionario Travis Kalanick che oggi consegna anche il cibo e testa i taxi volanti: arriva un programma fedeltà che ricompensa i clienti più fedeli, con numerosi privilegi.

Al momento in fase di test solo a San Francisco e altre grosse metropoli selezionate come Boston e Dallas, gli utenti di Uber hanno scoperto di essere stati divisi in quattro categorie diverse: Blue, Gold, Platinum e Diamond. Ovviamente sulla base di quanto spenderanno nei servizi dell'azienda, non solo Uber Black, il servizio di auto con conducente di lusso, ma anche Uber Eats e tutti gli altri.

Si parte dal rank Blue, che va da zero a 500 punti ottenibili spendendo soldi ordinando corse o cibo a domicilio. Ogni 500 punti arrivano anche 5$ in coupon e, superata questa soglia, si arriva al rank Gold e anche ai primi privilegi, come la possibilità di cancellare una prenotazione su Uber in modo flessibile e ricevere assistenza prioritaria. Ma se si vuole avere anche le tariffe fisse in due città di propria scelta —il che implica che le fees richieste dal conducente non oscillano a seconda della domanda degli utenti—, o un accesso prioritario al servizio anche negli aeroporti più affollati dove i tempi di attesa sono sempre lunghi, bisogna per forza accumulare almeno 2.500 punti e arrivare allo status Platinum.

I veri privilegiati sono però i clienti Diamond, 7.500 punti in 12 mesi e si ha accesso ai migliori conducenti del'azienda, ad un supporto esclusivo per i clienti migliori e addirittura si ha diritto ad alcune consegne gratuite su Uber Eats.

Ma come si ottengono i punti? 1$ corrisponde ad un punto su Uber POOl e Uber Eats, ma quando si usufruisce dei servizi UberX e Premium c'è un moltiplicatore, rispettivamente, di X2 e X3. In altre parole, per ricevere lo stato Diamond un cliente dovrà spendere in un anno un minimo di 2.500$ in servizi Uber Black o Black SUV. Troppo?

Uber è un'azienda multinazionale in rapida crescita, ci aspettiamo che il programma fedeltà con le eventuali modifiche suggerite da questa fase di testing venga presto esteso anche ai clienti delle altre nazioni.