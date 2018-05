Uber mostra il primo prototipo di taxi volante, il video

Mentre continuano le polemiche sull'incidente che ha coinvolto la vettura a guida autonoma, Uber continua a guardare al futuro della propria compagnia ed ai progetti su cui sta lavorando da tempo, tra cui i taxi volanti.

Quest'oggi, la compagnia americana parlando con CBS News ha rilasciato un primo video che mostra un prototipo del taxi volante. Il lancio della flotta è infatti previsto entro il 2020, almeno nelle previsioni della compagnia, ma è chiaro che si tratta di un obiettivo tutt'altro che facile da realizzare.

Al momento, nel video che vi proponiamo in apertura, è possibile vedere un semplice modellino, che sarà in mostra all'Uber Elevate di martedì prossimo a Los Angeles.

A livello di design, come osservato da molti, siamo di fronte ad un modellino che somiglia ad un drone, con tanto di propulsori e rotori per consentire il decollo ed atterraggio verticale. Il corpo del taxi invece ricorda un aereo.

E' bene precisare che almeno nelle intenzioni di Uber, il velivolo funzionerà con l'elettricità e nella visione del CEO Dara Khosrowshahi, le persone potranno prenotare un viaggio attraverso un'applicazione dedicata, dopo di che si recheranno all'eliporto più vicino per salire a bordo. L'amministratore delegato ha anche parlato di un possibile sistema di ride sharing, allo scopo di ridurre i costi.