Uber ora vuole farti ordinare il cibo del servizio 'Eats' dall'app principale

Uber è pronta a fondere il suo servizio di NCC e car sharing con quella dedicata al food delivery (che è disponibile anche in Italia). Quest'ultimo servizio, Uber Eats, è ora più integrato con l'app principale.

La strategia va ovviamente nella direzione di estendere il pubblico dell'app dedicata al cibo, che è meno diffusa e conosciuta rispetto all'app dedicata alla mobilità. Cosa succede ora: i clienti di Uber che si trovano in una delle oltre 100 città dove è disponibile Eats, anche se non si sono mai registrati a quest'ultimo servizio, ora vedranno una icona del servizio nell'angolo destro dell'app principale.

Con un touch si accede quindi ad una versione web della piattaforma Uber Eats, da cui ordinare facilmente usando il proprio account normale.

La nuova feature è già attiva sul 100% dei device iOS, mentre il rollout su Uber per Android procede più a rilento, e per il momento è fermo al 17%. Non sappiamo ancora se la nuova funzione sarà disponibile subito anche per il mercato europeo. In Italia Uber Eats è disponibile a Milano e Roma.

È un ritorno alle origini, perché quando Uber lanciò il servizio per il food delivery nel 2014 (si chiamava UberFresh, all'epoca) aveva deciso di fornire entrambi i servizi dalla stessa app, salvo poi crearne una separata nel 2015.



Esisteva già un filo rosso che collegava il servizio Uber Eats con l'app principale: Uber Rewards, il programma fedeltà che offre alcuni privilegi ai clienti più fedeli.