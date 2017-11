UberEATS ora mostra le valutazione dei ristoranti e i piatti consigliati

Oggi Uber ha annunciato alcune modifiche all'applicazione UberEATS per aiutare gli utenti a decidere dove e cosa mangiare.

L'azienda ha implementato un sistema di valutazione che va da 1 a 5 stelle ai ristoranti elencati nell'applicazione e gli utenti possono ora valutare un ristorante da dove hanno ordinato, nonché dare ai singoli piatti un pollice in su o un pollice giù. Tutte queste valutazione effettuate dagli utenti vengono visualizzate nell'applicazione e saranno visualizzabili per 90 giorni al massimo.

Oltre alle valutazione, Uber ha anche aggiunto altre due modifiche per migliorare l'esperienza degli utenti. Adesso, l'applicazione basandosi su quello che viene ordinato e su come viene valutato, fornirà raccomandazioni sui posti e i piatti consigliati. I nuovi cambiamenti sono molto utili, in particolare per coloro che utilizzano UberEATS già da un po', contribuiranno anche a mantenere i ristoranti informati su quali piatti sono popolari o che cosa potrebbe essere tolto fuori dal menu.

Inoltre, Uber sta lavorando con diversi ristoranti per poter fornire ai clienti ciò che vogliono.

Per esempio, Uber ha notato che molte persone in una certa parte di Chicago stavano cercando del pollo fritto da mangiare e poiché nessun ristorante in quella zona lo serviva, Uber chiese a una pizzeria di creare un ristorante virtuale UberEATS incentrato sul pollo fritto (la pizzeria rimane una pizzeria, ma sull'applicazione di Uber offre anche il pollo fritto). Il ristorante dopo aver aderito a questa iniziativa, negli ultimi anni ha registrato ordini di pollo fritto superiore agli ordini di pizza.