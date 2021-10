Ubisoft verso il modello play-to-earn: blockchain e NFT in vista?

Nell'ultimo resoconto finanziario di Ubisoft si è parlato a lungo del futuro della compagnia, tra nuove IP ed esperienze digitali. Fra i temi fondamentali, però, anche la tecnologia blockchain ha trovato un posto di rilievo.

Ricordiamo che, nel mese di ottobre, Steam ha bandito i giochi con NFT a seguito della redazione delle nuove linee guida per la pubblicazione. Questa notizia è fuoriuscita in seguito alla rimozione di Age of Rust, sparatutto di SpacePirate Games che comprende materiale crittografato all'interno del gioco.

In una rapida successione di eventi, al contrario, Epic Games ha accolto i titoli su blockchain bannati dal catalogo di Valve creando una forte frattura in tal senso nel mondo videoludico. La tecnologia blockchain, tra l'altro, rappresenta una delle componenti fondamentali del cosiddetto Metaverso, argomento caldissimo nelle ultime ore dopo l'incredibile presentazione Facebook Connect tenuta da Mark Zuckerberg, CEO di Meta.

In questo scenario, Frederick Duguet, Responsabile Finanziario di Ubisoft, ha illustrato la sua idea per il futuro dell'azienda e dell'intera industria. In particolar modo, si parla dell'importanza della blockchain in questo contesto, dal momento che "consentirà di spingere di più sul modello play-to-earn, che permetterà a più giocatori di guadagnare effettivamente contenuti, possederli e pensiamo che farà crescere molto il settore. Abbiamo lavorato con molte piccole aziende che si stanno dirigendo verso la blockchain e stiamo iniziando ad avere un buon know-how su quale possa essere l'impatto sul settore. Vogliamo essere uno degli attori chiave". Insomma, parole enormemente eloquenti che indicano come l'azienda possa essere interessata a direzionarsi verso questa tecnologia.